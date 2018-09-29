В Нигерии два истребителя зацепились крыльями в воздухе

Пилот самолета нигерийских ВВС, потерпевший крушение накануне, погиб. Об этом сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил страны Ибикунле Дарамола. Трагедия произошла в небе над Абуджей во время репетиции торжеств, посвященных Дню независимости Нигерии, сообщает портал today.ng.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что один из пилотов, который успешно катапультировался с одного из упавших самолетов, сегодня погиб» - рассказал Дарамола на своей странице в социальных сетях.

О подробностях инцидента с участием двух боевых самолетов не сообщается. Известно лишь, что после столкновения в небе они рухнули на землю, а пилоты сумели катапультироваться. Нигерия отмечает День независимости 1 октября.