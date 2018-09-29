Клешни смерти: схватка «банды» лобстеров со змеей попала на видео

Два агрессивных лобстера напали на змею, в результате чего прославились в Сети. Кадры были опубликованы на YouTube.

Так, на видео показана «банда» из двух ракообразных, которые в буквальном смысле атаковали пресмыкающееся, схватив его за голову и хвост.

Неизвестно, как долго пришлось «сражаться» лобстерам со змеей, поскольку на кадрах ракообразные показаны уже победителями в этой неравной битве.

Тем не менее видно, что одному из лобстеров змея все же успела обвить клешню, пытаясь спастись.

Ранее в Сети были опубликованы кадры схватки более крупных животных: ягуар и аллигатор сцепились в битве не на жизнь, а на смерть.