Клешни смерти: схватка «банды» лобстеров со змеей попала на видео
Два лобстера вцепились в голову и хвост змеи, тем самым одержав победу над своим врагом.
Видео: 安青 / YouTube
Два агрессивных лобстера напали на змею, в результате чего прославились в Сети. Кадры были опубликованы на YouTube.
Так, на видео показана «банда» из двух ракообразных, которые в буквальном смысле атаковали пресмыкающееся, схватив его за голову и хвост.
Неизвестно, как долго пришлось «сражаться» лобстерам со змеей, поскольку на кадрах ракообразные показаны уже победителями в этой неравной битве.
Тем не менее видно, что одному из лобстеров змея все же успела обвить клешню, пытаясь спастись.
Ранее в Сети были опубликованы кадры схватки более крупных животных: ягуар и аллигатор сцепились в битве не на жизнь, а на смерть.