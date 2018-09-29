Число пострадавших в ДТП в Подмосковье увеличилось до 15 человек

До 15 человек возросло число пострадавших в результате ДТП с перевернувшимся автобусом в Московской области.

«В лечебные учреждения госпитализируют 15 пострадавших», - приводит «Интерфакс» слова источника, знакомого с ситуацией.

По сообщениям собеседника агентства, согласно предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения.

«Предварительно установлено, что автобус опрокинулся в кювет после попытки уйти от столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу», - сообщил источник.

Как уточнили в полиции, в результате инцидента погибших нет.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло в Московской области. Авария случилась на 127-м километре трассы М-5 «Урал».