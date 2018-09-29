В Лондоне назвали «величайшим моментом в истории» посадку F-35 на палубу британского авианосца

На палубу крупнейшего британского военного корабля HMS Queen Elizabeth впервые приземлились истребители-бомбардировщики F-35B.

Как рассказали в министерстве обороны Великобритании, успешные испытательные полеты стали кульминацией национальных усилий, которые продолжались свыше десяти лет, по возвращению авианосцев в ВМС страны.

«Крупнейший за всю британскую историю военный корабль соединяется с самыми продвинутыми истребителями на планете», - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что данное событие «знаменует собой возрождение» силы Великобритании для «нанесения решительных ударов с моря в любой точке мира».

«Историческая первая посадка на палубу HMS Queen Elizabeth является величайшим моментом в вызывающей гордость военной истории нашей страны», - подчеркнуло министерство обороны Соединенного Королевства.

Напомним, накануне в Южной Каролине потерпел крушение новейший американский истребитель пятого поколения F-35B. Позже в Сети были опубликованы кадры инцидента.

Ранее бывший начальник морского штаба королевских ВМС Великобритании Алан Вест рассказал, что после того, как Соединенное Королевство перестанет быть членом ЕС, ситуация в национальном флоте станет «катастрофической». По его словам, то, что обстановка во флоте сложилась критическая, показали недавние столкновения французских и британских рыболовов в проливе Ла-Манш из-за ловли морских гребешков. Это, считает Вест, означает, что Британии не хватает судов, чтобы защищать свои территориальные воды, а после брекзита эта ситуация только ухудшится.