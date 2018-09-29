«Хомяк-акробат» показал на видео воодушевляющие сальто
Кадры с профессиональным исполнением сальто попали в социальные сети.
Фото: pixabay.com
Видео: azer.asadov.3 / Facebook
В Сети набирает популярность видео с беспокойным хомячком, который, в отличие от своих сородичей решил раскрасить серые будни и в буквальном смысле устроил шоу.
На кадрах, опубликованных на Facebook, видно, как грызун сначала забирается в миску, откуда делает «невероятное сальто», причем повторяет этот трюк несколько раз.
Затем неугомонный хомячок выбирает другую локацию для кувыркания и вновь повторяет воодушевляющее шоу.
Тем не менее, сородичи не оценили цирковое шоу хомячка и остались к нему равнодушны.
Физические упражнения среди хомяков - это не редкость. Ранее сообщалось, что грызун занялся спортом со своей хозяйкой.