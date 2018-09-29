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Осколки «НЛО»: ученые обнаружили фрагменты «летающей тарелки»

Наталия Майорова
10:00 29.09.2018
«Истинное предназначение» полученных фрагментов «НЛО» до сих пор не установлено.
Осколки «НЛО»: ученые обнаружили фрагменты «летающей тарелки»
Фото: pixabay.com

Группа американских исследований из «Звездной Академии», которая является бывшей секретной службой, уверяют в том, что у них якобы есть «семь образцов летающей тарелки».

«Каждый образец представляет собой различные фрагменты неопознанных летающих объектов, а также демонстрируют, как они действуют», - цитирует сообщение издание The Daily Star.

Исследователи провели ряд работ, которые привели к так называемым «невероятным результатам». По их словам, все фрагменты НЛО якобы принадлежат «настоящей летающей тарелке».

Однако же ученые отмечают, что образец, в составе которого есть магний, цинк и висмут, следовало бы проверить. При этом исследователи подчеркивают, что «истинное предназначение» полученных фрагментов «НЛО» до сих пор не установлено.  

Издание уточняет, что сторона одного из образцов якобы была обработана. Ученые предполагают, что осколки вполне могут быть волноводами для частот электромагнитных войск.

Это уже не первый случай, когда исследователи обнаруживают «осколки», якобы принадлежащие «НЛО».  

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