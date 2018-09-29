В Москве на смену дождям придет солнечная погода

В субботу Московский регион окажется под влиянием антициклона, который разгонит облака в небе над столицей и обеспечит солнечную погоду.

Как сообщают синоптики, 29 сентября температура воздуха в Москве прогреется до 9-11 градусов выше нуля, в Подмосковье - до 7-12 градусов. В регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду.

При этом атмосферное давление будет в пределах нормы - 748 миллиметров ртутного столба.

Синоптики также предупредили людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов, а также сердечно-сосудистыми недугами, что такие погодные условия могут негативно влиять на их самочувствие.

Ранее стало известно, когда в Москве на смену осени резко придет зима.