Производство знаменитого на весь мир текстиля из шелка возобновляется в Алеппо

В настоящее время текстильные фабрики освобожденного в конце 2016 года сирийского Алеппо восстанавливают прежние объемы производства.

К примеру, в древнем Алеппо находятся крупнейшие в Сирии производители шелка. Директор одного подобного предприятия Зиар Калахиси рассказал, что его фабрика одной из первых в стране после войны возобновила производство шелковых ниток.

«Мы восстановили производство год назад. Фабрика сильно пострадала во время войны. Боевики специально уничтожали заводы в Алеппо, чтобы город умер. Но мы выстояли и сейчас возвращаемся к довоенным показателям производства», - сказал он.

В Алеппо много беженцев из тех районов Сирии, где пока не спокойно. Но есть и другие примеры. Омар - технолог. Он следит за процессом от начала до конца. Говорит - бежал из Алеппо в трудное время. Но вскоре вернулся.

«Я уезжал из Алеппо, когда город заняли боевики. Пытался бежать за границу. Но вскоре узнал, что Алеппо освобожден. Немедленно вернулся на свою фабрику. У нас лучшая продукция. Я горжусь своей работой», - инженер-технолог фабрики Омар Фарах.

Ранее сообщалось об эвакуации ряда предприятий из промышленной столицы Сирии Алеппо, промзона которого является крупнейшей в стране. Несмотря на потери, этот производственный кластер постепенно восстанавливается после войны - на сегодняшний день там уже работают более 500 предприятий из примерно полутора тысяч в довоенное время.