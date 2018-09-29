Премьер Молдавии в ООН призвал РФ вывести миротворцев из Приднестровья
Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию приступить к выводу миротворцев с территории Приднестровья.
По словам главы государства, вывод российских войск будет способствовать переговорному процессу по реинтеграции Молдавии.
Ранее в июне этого года Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.
Напомним, что миротворческая операция в стране началась вскоре после развала СССР в 1992 году. На сегодняшний день мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы. В них входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.