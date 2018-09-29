«Армия» ос набросилась на детей в Канаде
Юные спортсмены после нападения ос получили сильнейшую аллергию и анафилактический шок.
В Канаде 135 детей стали жертвами нападения ос. Инцидент случился во время спортивного забега в городе Камлупс.
Прямо на дистанции один из детей случайно наступил на осиное гнездо, в результате чего насекомые рассвирепели и атаковали всех, кто оказался поблизости.
Нападение ос вызвало панику. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи, пожарных и спасателей.
В результате нападения насекомых у многих юных спортсменов возникла сильнейшая аллергия и анафилактический шок.