«Армия» ос набросилась на детей в Канаде

В Канаде 135 детей стали жертвами нападения ос. Инцидент случился во время спортивного забега в городе Камлупс.

Прямо на дистанции один из детей случайно наступил на осиное гнездо, в результате чего насекомые рассвирепели и атаковали всех, кто оказался поблизости.

Нападение ос вызвало панику. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи, пожарных и спасателей.

В результате нападения насекомых у многих юных спортсменов возникла сильнейшая аллергия и анафилактический шок.