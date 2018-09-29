Десятки человек пострадали после распыления неизвестного вещества к югу от Солсбери

По меньшей мере 40 человек пострадали после распыления в ночном клубе британского города Борнмут неизвестного вещество. Всем жертвам атаки потребовалась медицинская помощь.

Как информирует Sky News, ссылаясь на заявление полиции графства Дорсет, инцидент произошел в ночном клубе Cameo. Посетители заведения были эвакуированы после того, как «в людном месте было распылено ядовитое вещество, имеющее раздражающее действия».

Отметим, что Борнмут находится всего в 40 километрах от города Солсбери, где в марте этого года были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ, что спровоцировало крупный международный скандал. В свою очередь, в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.

В начале сентября Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Ими, по версии британской стороны, оказались граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов. В Великобритании полагают, что мужчины провезли во флаконе из под духов нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены экс-шпион и его дочь.

Сами обвиняемые свою причастность к покушению в Солсбери отрицают. В интервью телеканалу RT они рассказали, что в британский город отправились в качестве туристов, чтобы увидеть «знаменитый своим шпилем» собор.