Пассажирский автобус перевернулся в результате ДТП в Подмосковье

Страшное ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло в Московской области. Как уточнили в МВД по региону, авария случилась на 127-м километре трассы М-5 «Урал».

«В результате столкновения с автомобилем опрокинулся автобус», - цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того известно, что в результате ДТП есть пострадавшие. В настоящее время их число уточняется.

На месте аварии затруднено движение транспорта.