Дочь Елизаветы II рассказала о третьей руке своей матери

У королевы Великобритании Елизаветы II есть «третья» - фальшивая рука для приветствия публики. Об этом в новой книге «Королева мира» рассказала дочь монарха Анна.

Руку помощи Елизавете Второй протянули несколько лет назад австралийские студенты. Они подарили королеве хитроумный механизм, который представляет собой перчатку, наполненную плотным материалом и закрепленную на специальном деревянном рычаге. На тот случай, если монарх в свои преклонные годы, а Елизавете уже 92, устанет приветливо махать своим подданным.

Искусственная рука приводится в движение легким касанием, и начинает раскачиваться из стороны в сторону. Самой королеве при этом ничего делать не нужно.

Впрочем, по словам принцессы Анны, ее мать пока ни разу так и не воспользовалась подарком.