Японию накроет мощный тайфун

Серьезный удар стихии ожидается сегодня, 29 сентября, в Японии – на страну надвигается тайфун «Трами».

Здесь шквалистый ветер и ливни уже оставили без электричества более 160 тысяч домов, а авиакомпании отменили около 400 внутренних рейсов.

При этом, погода ухудшается с каждым часом. В настоящее время тайфун находится в 100 километрах от Японии, но ему уже присвоили четвертую категорию из пяти возможных.

Как уточнили метеорологи, последствия «Трами» будут катастрофическими. В ближайшее время шторм должен обрушиться на южные острова и в течении суток может дойти до Токио. Жителей страны предупреждают об угрозе наводнения и оползней.

Совсем недавно сообщалось о том, что более 350 человек пострадали из-за тайфуна «Мангхут», который обрушился на Гонконг.