В Венгрии не увидели смысла в переброске украинской армии к границе

Венгерская сторона выразила недоумение в связи с появившейся информацией о том, что власти Украины собираются перебросить войска к границе с Венгрией.

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, эта ситуация является крайне необычной и он не понимает, для чего необходимо переводить армию к границе государства - участника НАТО. По мнению министра, ответ на этот вопрос надо получить у Киева.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать из страны консула Венгрии за выдачу паспортов украинским гражданам.

Напомним, венгерско-украинские отношения обострились осенью прошлого года после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому дети национальных меньшинств должны обучаться в средней школе только на украинском языке.