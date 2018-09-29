Последние секунды жизни Захарченко попали на камеру видеонаблюдения

Последние секунды жизни главы ДНР Александра Захарченко попали на видео. Кадры зафиксировала камера, расположенная на входе в кафе «Сепар» в центре Донецка, где 31 августа произошел взрыв.

Как сообщалось ранее, преступление было квалифицировано как теракт. По сообщению ФСБ, в причастности к гибели Захарченко подозреваются украинские спецслужбы.

На кадрах зафиксирован момент, когда глава ДНР входит в кафе.

В результате теракта также погиб и телохранитель Захарченко, а еще 11 человек получили ранения.