Ученые назвали главную причину смерти людей

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что главными причинами смерти людей в мире являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, ежегодно из-за неинфекционных заболеваний из жизни уходит 41 млн человек. При этом в 15 млн случаев умирают люди в возрасте от 30 до 69 лет, в основном в развивающихся странах.

В документе также отмечается, что мировые лидеры приняли решение взять на себя личную ответственность за участие своих государств в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала алкоголь основной причиной смерти людей во всем мире.