Российское судно «Севастополь» задержано в Южной Корее

Российское судно «Севастополь», которое принадлежит компании «Гудзон», было задержано в южнокорейском порту Пусан.

Как уточнил представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский, судно было задержано, но не арестовано. В настоящее время ему пока не могут разрешить отход.

«Есть подозрения с тем, что это связано с санкциями в отношении "Гудзона". Мы с юристами компании обзвонили инстанции, и пока это вся информация, которая есть», - цитирует сообщение РИА Новости.

Осичанский подчеркнул, что, скорее всего, ситуация в течение выходных не изменится.

Ранее сообщалось, что в Испании в порту Мотриль задержали судно из России «Заполярье».