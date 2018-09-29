Основатель CNN Тед Тернер рассказал, что страдает деменцией

Основатель американского телеканала CNN Тед Тернер сообщил о своих проблемах со здоровьем. В интервью CBS журналист рассказал, что болен нейродегенеративным заболеванием, приводящем на определенных стадиях к нарушениям памяти, галлюцинациям и иным симптомам.

«Это умеренная форма того, что испытывают страдающие болезнью Альцгеймера люди. Это похоже, но не так плохо», - заявил Тернер.

Сначала основатель CNN не смог назвать заболевание, отметив, что он забыл название, однако позже вспомнил, что его точный диагноз – «деменция с тельцами Леви». По словам Тернера, он испытывает такие симптомы, как усталость и забывчивость.

Ранее у Теда Тернера была диагностирована маниакальная депрессия, однако это, по его мнению, было ошибочным диагнозом.