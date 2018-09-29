Американские СМИ взбудоражены «страшным российским кибероружием»

Американское издание Daily Beast опубликовало материал, в котором сообщается о том, что так называемые «российские хакеры» якобы тайно разработали новый вид вредоносной программы. При этом, по данным СМИ, этот вирус «невозможно удалить» с компьютера.

Согласно сообщению, новый вирус якобы был разработан на основе кода «шпионской» программы, которая была предложена в 2015 году. А вот впервые об этом вирусе якобы стало известно в марте 2018 года в программе Absolute Lojack.

Издание отмечает, что «новый вирус» якобы способен переписывать код, хранящийся в компьютерном чипе UEFI. Он расположен на материнской плате ПК и отвечает за контроль загрузки или перезагрузки устройства. При этом цель такой «вредоносной программы» якобы заключается в сохранении доступа к компьютеру в случае, если операционная система будет переустановлена, или же отформатирован жесткий диск.

Так, по данным американского СМИ, данная программа якобы является также и «телохранителем» вируса, который хранится в программе Absolute Lojack. В частности, каждый раз при перезагрузке взломанный чип UEFI проверяет «жизнеспособность» вируса на жестком диске, а если его нет – якобы устанавливает вредоносное ПО заново.

Ранее исследователи финской компании обнаружили способ взлома любого компьютера, для которого потребуется всего пять минут.