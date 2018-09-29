Толстый тюлень из японского океанариума восхитил пользователей Сети

В Сети набирает популярность видеозапись, на которой запечатлен толстый тюлень по имени Юки (Снег). На кадрах видно, как зверь смешно передвигается, играет с человеком, позволяет чесать себе живот и спит.

Авторы ролика сообщают, что нерпа с необычным круглом телом живет в океанариуме Кайюкан в японской Осаке. Ставший любимцем публики тюлень отличается хорошим аппетитом: каждый день он съедает три килограмма свежей рыбы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, в степи недалеко от села Мангистау рядом с месторождением Каражанбас, местный житель обнаружил детеныша нерпы. Он сделал видео и выложил его в Instagram.