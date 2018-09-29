Климкин обнаружил «глубокую изоляцию» России на ГА ООН

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что на 73-й Генассамблее ООН Россия якобы оказалась «в глубокой изоляции». Он отметил, что уровень так называемой «изоляции» демонстрирует голосование по Крымской резолюции.

В то же время Климкин заявил, что 73-яя Генассамблея ООН якобы подтверждает факт «поддержки» Киева все миром.

Он также перечислил темы, затронутые на ГА ООН, а именно - миротворчества, освобождения политзаключенных и заложников, а также реформирования Организации Объединенных Наций.

«На сегодня ООН находится в декадансе, поскольку в ООН заблокировано в контексте принятие чрезвычайно важных решений», - цитирует его слова «Укринформ».

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума, в результате которого большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ.

Ранее сообщалось, что выступление украинского президента Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН было встречено «аплодисментами». Однако в тот момент лидер Украины выступал перед полупустым залом и спящим Климкиным.