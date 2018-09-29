Лавочник с бессарабского привоза – Саакашвили обвинил Порошенко в потере политических амбиций

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил мнение на тему возможностей президента Украины Петра Порошенко. По мнению экс-президента Грузии, украинский лидер мог бы стать величайшим деятелем в истоии страны, но «променял эту возможность на несколько миллиардов долларов».

Как выразился Саакашвили, Порошенко «мог бы стать более великим, чем Мазепа или Хмельницкий», мог бы стать «новым Черчиллем Европы».

«Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция – лавочника с бессарабского привоза», — заявил бывший губернатор в интервью Newsone.

Саакашвили назвал последние пять лет главенства Порошенко «потерянными» из-за утраты множества жизней и нескольких миллионов населения, которое больше не живет на Украине. При этом, экс-президент обвинил украинского коллегу в «использовании власти для личного обогащения».

Между тем, ранее Михаил Саакашвили заявил, что в США возбудили уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко. Он добавил, что как только украинский лидер перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или моментально выдаст его.