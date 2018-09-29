Илон Маск решил отказаться от сделки со следствием

Глава предприятий Tesla и SpaceX Илон Маск в последний момент отказался от сделки с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Он должен был выплатить номинальный штраф и на два года покинуть пост председателя Tesla. При этом, он мог не признавать свою вину. Но Маск выбрал другой путь и решил отказаться от подобной сделки.

Совет директоров компании поддержал его, потому что «уверен в Илоне, его честности и лидерстве в компании», которая стала одной из самых успешных в США. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Напомним, основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску было предъявлено обвинение в мошенничестве. Причиной тому послужили его заявления о желании сделать свою автокомпанию непубличной. Американское Министерство юстиции ведет уголовное расследование на эту тему.