Депутат Госдумы РФ Вера Ганзя объяснила свое заявление о низкой зарплате

Депутат Госдумы России Вера Ганзя пояснила свое заявление по поводу низкой депутатской зарплаты. По ее словам, она выделяет средства для помощи электорату из собственных сбережений.

«У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия», — заявила депутат.

По мнению парламентария, тем, «у кого другие доходы есть», проще.

«А тем, у кого их нет, приходится вот так», — подытожила Ганзя.

Между тем, председатель Госдумы Вячеслав Володин с ней не согласился. По его словам, депутат должен добиваться того, чтобы в законопроектах фигурировали вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели. К тому же, по его мнению, существует опасность коррупции.