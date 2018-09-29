«Повелитель енотов» сыграл на флейте для хвостатых друзей и собрал просмотры в Сети

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина играет на флейте. Казалось бы, таких роликов найти можно множество, но на этом есть одна отличительная особенность – мужчина играет в лесу для множества диких енотов.

Видео снято в Нью-Йорке и опубликовано на странице мужчины в социальной сети Facebook. Американец, играя красивую мелодию на флейте, привлек внимание сразу нескольких диких животных. Вокруг него собралось не менее двадцати енотов, которые буквально окружили музыканта, чтобы насладиться его музыкой.