Для нью-йоркского террориста требуют смертной казни

Для 30-летнего гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, устроившего теракт в Нью-Йорке в октябре 2017 года, американские прокуроры намерены требовать смертного приговора, сообщает телеканал NBC.

Сайфуло Саипов 31 октября прошлого года вывел свой грузовик на велосипедную дорожку и помчался по ней, сбивая велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Потом Саипов вышел из машины, угрожая сотрудникам полиции пистолетом (как потом выяснилось, пейнтбольным) и был ранен. Как позже сообщило ФБР, Саипов устроил теракт, насмотревшись в Сети пропагандистских роликов запрещенной в России организации ИГ.

Президент США Дональд Трамп уже написал в своем Twitter, что Саипов должен быть приговорен к смертной казни.