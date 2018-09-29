Включи горячую воду, музыкант – жители Киева не оценили пение Виталия Кличко

Пользователи социальных сетей не оценили попытку мэра Киева Виталия Кличко исполнить хит The Beatles.

Политик репетировал песню, чтобы выступить на 56-м конгрессе Всемирного совета по борьбе с терроризмом, в рамках которого пройдет шоу талантов.

Однако, не всем пришлось по душе пение киевского мэра. Кто-то написал, что просмотрел видео, но так и не дождался пения, а кто-то «аж всплакнул».

Особенно остро на песню Кличко отреагировали киевляне. Они попросили мэра «включить горячую воду» вместо пения и сделать что-нибудь с пробками в городе, в которых можно потерять не один час жизни. Один из пользователей и вовсе посчитал, что Кличко «в президенты метит». Комментарии приводят РИА Новости.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой мэр Киева Виталий Кличко сыграл на гитаре и спел песню The Beatles «Let It Be». Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.