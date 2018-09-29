Китай готов принять участие в восстановлении Сирии

Министр иностранных дел Китая Ван И в интервью агентству «Синьхуа» заявил, что КНР примет участие в восстановлении Сирии.

«Китай всегда считал, что сирийский вопрос должен решаться политическими средствами», - заявил он.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала условия, на которых участие в восстановлении Сирии примут страны ЕС. По ее словам, главным условием участия станет политический процесс внутри страны и соблюдение условий российско-турецкого меморандума по Идлибу.