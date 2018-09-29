Китай готов принять участие в восстановлении Сирии
Пекин придает большое значение китайско-сирийским отношениям заявил глава МИД КНР.
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Министр иностранных дел Китая Ван И в интервью агентству «Синьхуа» заявил, что КНР примет участие в восстановлении Сирии.
«Китай всегда считал, что сирийский вопрос должен решаться политическими средствами», - заявил он.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала условия, на которых участие в восстановлении Сирии примут страны ЕС. По ее словам, главным условием участия станет политический процесс внутри страны и соблюдение условий российско-турецкого меморандума по Идлибу.