Ученые обнаружили связь между разводами и работой в офисе

Исследования шведских социологов помогли установить зависимость офисной работы и разводов. Для этого специалисты проанализировали данные о множестве разнополых семейных пар Дании.

В исследовании участвовали семьи, вступившие в брак с 1981 по 2002 годы. Дания в качестве базы для исследования была выбрана неслучайно: датчане разводятся чаще, чем в других скандинавских странах. Однако, при этом же, в Дании представительницы прекрасного пола чаще делают успешную карьеру после рождения детей.

За рассматриваемый период распались около 100 тысяч пар. Как правило, разводились супруги, которым по работе приходилось много общаться с представителями противоположного пола. Результаты исследования приводит журнал Sciencemag.

Женщины же, работающие в офисе, в отличие от мужчин, разводились на 10% чаще. А в зоне особого риска находятся люди с высшим образованием, работающие в сфере услуг. Наиболее крепки союзов библиотекарей и фермеров.