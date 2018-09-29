США выбрали альтернативу российским ракетным двигателям
Американская компания United Launch Alliance сообщила, что поставщиком двигателей для ракеты Vulcan Centaur станет компания Blue Origin.
Об этом сообщается на сайте компании, где также отмечается ожидание первого успешного полета в союзе с уже новым партнером. Владелец Blue Origin Джефф Безос также назвал соглашение «большой победой» для своей компании и поблагодарил новоиспеченных компаньонов за доверие.
«В предвкушении того, чтобы стать частью космической миссии Vulcan», — написал он в своем Twitter.
Запуск Vulcan Centaur планируется на 2020 год. Ракету оснастят двигателем BE-4, который станет альтернативой российским силовым установкам РД-180.
Напомним, Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Соединенными Штатами по поставкам российских ракетных двигателей РД-180. По данным госкорпорации «Роскосмос», нужно, несмотря на санкции, сохранять экспорт высокотехнологичной продукции и поддерживать политическое руководство государства.