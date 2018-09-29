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Пол Маккартни рассказал о единственной своей песне, которую одобрил Джон Леннон

Егор Левин
02:34 29.09.2018
Как вспоминает композитор, его коллега назвал песню «действительно хорошей» и выразил свое одобрение.
Пол Маккартни рассказал о единственной своей песне, которую одобрил Джон Леннон
Фото: imago / stock&people / Globallookpress

Известный музыкант, участник легендарной группы The Beatles, сэр Пол Маккартни рассказал, что за все время, которое существовала группа, Джон Леннон похвалил только одну его песню.

Это была композиция «Here, There and Everywhere» из альбома «Revolver». Рассказал он об этом в интервью программе «60 Minutes». Как вспоминает Маккартни, Леннон назвал песню «действительно хорошей» и выразил свое одобрение.

«Я храню это в памяти по сей день», — добавил музыкант.

Ранее бывший участник британской группы The Beatles Пол Маккартни выпустил первый с 2013 года студийный диск под названием Egypt Station - «Египетская станция». Это семнадцатый по счету сольный альбом музыканта.

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