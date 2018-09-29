В Сети участились случаи мошенничества, связанные с продажей новых iPhone

Число мошеннических сайтов, чьи создатели пользуются ажиотажным спросом на новую продукцию Apple, по сравнению с прошлым годом выросло вдвое и составило порядка 800 ресурсов. Об этом сообщает компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB, которую цитирует ТАСС.

По данным компании, за последние три месяца в ожидании премьеры новых гаджетов с «яблочной» символикой было создано пять тысяч доменов, при этом часть из них создавалась для фишинга – незаконного завладения данными банковских карт покупателей.

Специалисты компании дают несколько советов, как избежать контактов с мошенниками. Во-первых, нужно избегать тех ресурсов, где требуют предоплату при заказе новых iPhone. Во-вторых, пользоваться услугами крупных проверенных ритейлеров. И, наконец, не поддаваться на предложения сайтов, разыгрывающих «айфоны».

Новинки Apple - iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке – были представлены 12 сентября. Продажи в России начались 28 сентября.