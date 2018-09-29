Николай Валуев ответил на критику за цитирование Василия Шукшина

Депутат Государственной Думы Николай Валуев прокомментировал в интервью радиостанции «Говорит Москва» свое цитирование Василия Шукшина. По словам Валуева, он отвечал на вопросы пользователей Сети на сайте «Интерскола». Жительница Кемеровской области пожаловалась ему на свою бедность и сказала, что стыдится ее. На это депутат ответил цитатой из Василия Шукшина, что «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

Цитата вызвала возмущение у пользователей Сети, и Валуеву пришлось оправдываться сначала тем, что фразу вырвали из контекста и имел место ответ на какой-то другой вопрос. Затем, уже на странице ВКонтакте, депутат объяснил, что хотел поддержать пенсионерку, дать ей понять, что нечего стыдиться бедности и выразил сожаление, что в России сложилась такая ситуация.

Как сообщает РИА Новости, Николая Валуева поддержал коллега, депутат Виталий Милонов. По его мнению, Валуева просто неправильно поняли, и призвал отнестись к словам бывшего боксера по-христиански.