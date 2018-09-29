В США намерены расшифровать ДНК миллиона человек

Американские ученые начали масштабный проект по сбору генетической информации. Он может стать самым крупным в истории.

Исследователи намереваются обработать ДНК миллиона человек. Достичь цели помогут три новых центра обработки данных, на которые выделено 28,6 миллионов долларов.

Как заявляют ученые, полученная в результате исследований база данных «приблизит большие прорывы в науке и поможет в борьбе за здоровье будущих поколений». Заявление опубликовано в Naked Science.

Между тем, ранее генетики опровергли миф об эволюции человека. Специалисты выяснили, что ген FOXP2, который ранее считали ответственным за эволюцию Homo sapiens, на самом деле не играл решающего значения и не принимал значительного участия в «естественном отборе».