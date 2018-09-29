В Сети появились кадры с места крушения F-35 в Южной Каролине

В США потерпел крушение новейший американский истребитель F-35. Это – первый подобный случай с данной моделью самолета.

После этого в Сети появились видео с места крушения. На них видно побережье и заросли деревьев, в которые упал истребитель. От места падения поднимается черный дым. Ролик опубликован в социальной сети Twitter.

Напомним, накануне истребитель F-35B впервые нанес удар по наземным целям в Афганистане.