Украинские военные похвастались новым бронетранспортером «Буцефал»

В штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины похвастались новым БТР-4Е «Буцефал». Полноприводная бронированная машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и боевым модулем, включающим ПТУР «Стугна». «Буцефал» снабжен водометными двигателями и, по идее, может преодолевать водные преграды. Экипаж - три человека, десант - 7-9 бойцов.

«"Буцефал" может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, которые есть на вооружении российско-оккупационных войск», - отметили в штабе ООС.

Там же заявили, что новинка уже находится на передовой, то есть используется против ополчения Донбасса. В августе производство новой машины проанонсировал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, БТР-4Е разработан в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению и производится на заводе имени Малышева.

Правда, на самом деле разработка БТР-4 началась в Харькове еще в 2002 году. А демонстрационный прототип широкой публике показали в 2006 году. Серийное же производство началось в 2008-м.

В 2009 году Украина заключила контракт с вооруженными силами Ирака о поставке 420 БТР-4 с боевым модулем «Парус». На практике же Украина поставила около 100 БТР, состояние которых повергло иракских военных в шок – корпуса транспортеров были покрыты сквозными трещинами и ржавчиной. В результате 42 БТР-4 Ирак вернул на Украину.

При приемке же первой партии в 88 машин завести удалось 56, а с места тронулись только 33 машины.