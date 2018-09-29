Лавров пошутил о «вмешательстве» в выборы в испанской Каталонии

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг предположения о том, что Россия переманивает фермеров из ЮАР, пошутив, что РФ слишком занята «вмешательством в выборы» в испанской провинции Каталония.

Один из присутствующих спросил министра, нет ли у России желания обеспечить работой африканских фермеров, которые могут остаться без работы из-за перераспределения земель в Южной Африке. Лавров пошутил в ответ.

«Мы сейчас занимаемся вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет (на фермеров – прим. ред.), слишком далеко», — передают РИА Новости слова министра.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в общественное сознание американцев внедрили идею о «России-злодейке» с помощью версии российского следа в деле бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.