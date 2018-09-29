Сергей Лавров заявил, что отказ от доллара ослабит Соединенные Штаты

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ от расчетов в долларах приведет к ослаблению позиций Соединенных Штатов Америки.

По его словам, расчеты в национальных валютах – «это естественная вещь».

«Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара – это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем и другими странами», — сказал Лавров.

Он добавил, что при возникновении злоупотреблений со стороны Соединенных Штатов, многие страны начали искать, как избавиться от «долларовой зависимости».

«Так что этот процесс пойдет, и он в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние», — передают РИА Новости слова Лаврова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время заседания СБ ООН предложил подумать о системе гарантий безопасности КНДР и отказаться от односторонних санкций.