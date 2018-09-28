Россия отправила первую партию С-300 в Сирию — Лавров

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию уже начались. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«С-300 уже начали поступать в Сирию», - заявил глава МИД РФ.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о начале поставок ЗРК С-300 «Фаворит» в Сирию. Поставки стали ответной реакцией на действия Израиля, своевременно не предупредившего об авиаударе, в результате которого ракета ЗРК С-200 ПВО Сирии, отражавшая удар, сбила российский самолет Ил-20. По словам Шойгу, наращивание мощи сирийской ПВО удержит провокаторов от необдуманных поступков.