Председатель Госдумы России отреагировал на заявление Ганзя о нехватке средств

Депутат Государственной думы России Вера Ганзя заявила, что ей не хватает зарплаты в размере 380 тысяч рублей из-за трат на ведомственные расходы.

Однако, председатель Госдумы Вячеслав Володин с ней не согласился. По его словам, депутат должен добиваться того, чтобы в законопроектах фигурировали вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели. Комментируя тему, поднятую Ганзя, он отметил важный для понимания момент, касающийся финансирования.

«Важно понимать, что существует опасность коррупции и использования этих средств не по назначению», — заявил Володин.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась, что практически всю зарплату тратит на ведомственные расходы. Так она отреагировала на слова Вячеслава Володина, пристыдившего депутатов КПРФ, пришедших на заседание Госдумы в футболках.