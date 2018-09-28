Сергей Лавров призвал западные страны образумить Киев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев «тешит себя иллюзиями» о введении оккупационных сил в Донбасс и призвал страны Запада вразумить Киев в этом направлении.

На своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке министр заявил о поддержке работы ОБСЕ на Украине и готовности предоставить организации ооновскую охрану.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы выполнять минские договоренности, власти Украины «тешат себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада». Лавров призвал тех, «кто опекает нынешние киевские власти», вразумить подопечных, остановить блокаду Донбасса и прекратить дискриминацию национальных меньшинств. Его слова передают «Известия».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нужно поощрять мирные процессы на корейском полуострове, поддерживая по линии СБ ООН практическое выполнение договоренностей Сеула и Пхеньяна.