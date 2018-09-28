Россия согласилась на допуск ООН в Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление по поводу Донбасса. На Генассамблее ООН в Нью-Йорке он сказал, что Россия согласна придать наблюдателям ОБСЕ в Донбассе охрану ООН.

При этом, он отметил, что одной из причин затянутости внутриукраинского конфликта стал рост националистических и неофашистких настроений в украинском обществе. Героями начали объявлять преступников.

В заключении, Лавров подчеркнул, что те, кто опекает киевские власти, должны заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на территории Украины.