Идея отправлять террористов из Идлиба в Афганистан неприемлема – Лавров

Перемещать террористов из Идлиба в другие точки неприемлемо, их надо уничтожить или предать суду. Об этом на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, сохранение террористического очага в сирийском Идлибе неприемлемо. Позиция России и США в данном вопросе совпадают, отметил министр.

Говоря о формировании конституционного комитета по Сирии, Лавров отметил, что в данном вопросе важно не «пороть горячку», кандидаты должны быть приемлемы для всех. При этом, по словам главы российского МИД, торопиться в данном вопросе нельзя.

«РФ настаивает на том, что торопиться с запуском работы конституционного комитета по Сирии нельзя, никаких искусственных сроков не ставится», - сказал министр.

Лавров добавил, что Россия обсуждает с США вопрос вывода войск из сирийского Эт-Танфа, где находится военная база международной коалиции ВВС США.