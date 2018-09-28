В мире ослабла вакцина от заразы нацизма – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны вразумить Киев. По словам министра, Киев вместо выполнения Минских договоренностей и установления диалога с ДНР и ЛНР тешит себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада.

Сегодня в мире требуется консолидация усилий мирового сообщества в интересах возобновления переговоров на основе резолюций ООН. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал на Генассамблее ООН.

Лавров напомнил, что в будущем нельзя допустить повторения ошибок прошлого.

«Сегодня в целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и переписывания история, происходит обеления военных преступников и их пособников. Считаем кощунственной борьбу с памятниками, призываем поддержать проект резолюции о недопустимости героизации нацистов», - сказал Лавров.

Сергей Лавров напомнил, что на нынешний год приходится 80-летие «позорного Мюнхенского сговора, ставшего венцом политики умиротворения третьего рейха», печальным примером того, к каким катастрофическим последствиям может привести национальный эгоизм, пренебрежение международным правом, попытки решать проблемы за чужой счет.