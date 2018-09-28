Боевики в Идлибе 23 раза нарушали режим прекращения огня

За сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, 23 раза нанесли удары по населенным пунктам в провинциях Латакия, Хама, а также в нескольких районах города Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, в результате данного обстрела в провинции Латакия ранено четверо военнослужащих правительственных войск Сирии и один мирный житель.

Наконец, Савченко призвал всех боевиков, действующих на территории Сирии, сложить оружие и встать на путь мирного урегулирования ситуации.