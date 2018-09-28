Facebook нашла открывшую доступ к данным 50 миллионов аккаунтов соцсети уязвимость

В результате хакерской атаки данные примерно 50 миллионов пользователей Facebook попали к злоумышленникам. Об этом в пятницу сообщила сама компания.

В сообщении отмечается, что Facebook очень серьезно относится к ситуации и хочет, чтобы все знали о том, что произошло, а также стремится предпринять все необходимое, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей.

Злоумышленники воспользовались опцией «Просмотр страницы для других пользователей», чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами в социальной сети без подтверждения паролей.

Компания заверяет, что в данный момент уязвимость устранена. Кроме того, Facebook обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, цифровые ключи пострадавших аккаунтов были обновлены, чтобы защитить подвергшихся атаке пользователей, а функция, из-за которой и произошло нападение, временно заблокирована.

Представители компании выразила сожаление из-за сложившейся ситуации и отметили, что безопасность и защита данных пользователей очень важны.