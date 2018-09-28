В Госдуме отреагировали на жалобу депутата на низкие зарплаты и долги

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление депутата Веры Ганзя о представительских расходах. Ранее она выступила с комментарием о том, что зарплат депутатов не хватает на те расходы, которые они совершают в процессе работы. Речь шла о дополнительных тратах, которые депутат по собственному желанию совершает из своего бюджета, к примеру, в качестве закупок для детского дома.

Володин выступил против выделения дополнительных средств на такие расходы. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Главная задача депутата находить системные решения проблем избирателей: принимая федеральные законы, компании, отстаивать интересы людей. Что касается решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, то для этих целей есть государственные программы, национальные проекты. Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры и ряд других важных вопросов», – сказал Володин.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась, что практически всю зарплату тратит на ведомственные расходы. Так парламентарий отреагировала на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который пристыдил депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова, пришедших на заседание Госдумы в футболках, хотя зарплат депутата должно хватать на костюм.

По словам Ганзя, от ее зарплаты быстро «не остается ничего», кроме кредитных долгов.