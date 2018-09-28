Лавров заявил о необходимости поощрять мирные процессы на корейском полуострове

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нужно поощрять мирные процессы на корейском полуострове, поддерживая по линии СБ ООН практическое выполнение договоренностей Сеула и Пхеньяна. Об этом он заявил во время финального выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров также затронул тему СВПД. По его словам, Иран полностью выполняет свои обязательства по СВПД, и Москва будет делать все, чтобы сохранить сделку.