Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций с химоружием в Сирии – Лавров

Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химоружием в Сирии. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химоружия. Конфликту в Сирии уже семь лет. Неудачная попытка смены режима извне с опорой на экстремистов чуть было не привела к распаду страны и возникновению на ее месте террористического халифата», - сказал Лавров.

По словам Лаврова, приоритетом международных усилий и деятельности ООН должна стать помощь Сирии без двойных стандартов.