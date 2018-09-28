Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций с химоружием в Сирии – Лавров
Сергей Лавров заявил, что Россия предостерегает от односторонних подходов и попыток монополизировать процесс ближневосточного урегулирования.
Фото: Reiner Zensen imago stock&people , Globallookrpess
Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химоружием в Сирии. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химоружия. Конфликту в Сирии уже семь лет. Неудачная попытка смены режима извне с опорой на экстремистов чуть было не привела к распаду страны и возникновению на ее месте террористического халифата», - сказал Лавров.
По словам Лаврова, приоритетом международных усилий и деятельности ООН должна стать помощь Сирии без двойных стандартов.